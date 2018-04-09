Трамп рассказал, когда состоится его встреча с Ким Чен Ыном

9 апреля 2018 20:42 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп надеется, что его встреча с лидером Северной Кореи Ким Чем Ыном состоится в мае — начале июня, передает РИА Новости.

"Мы встретимся с ними где-то в мае или начале июня", — сказал Трамп перед началом заседанием кабинета министров в Белом доме.

Трамп также сообщил, что Вашингтон "поддерживает контакт с Северной Кореей".

По словам президента, США хотят "честной сделки" и надеются, что стороны "смогут договориться о денуклеаризации КНДР". Трамп добавил, что договоренность о денуклеаризации Корейского полуострова должна была быть достигнута его предшественниками.

"Сейчас, когда перед нами встреча с Северной Кореей, это будет очень интересно для всего мира", — сказал Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп в разговоре с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином подтвердил намерение встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая.

В воскресенье агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в американском правительстве, что КНДР сообщила США, что готова к обсуждению в ходе предстоящей встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа вопроса денуклеаризации Корейского полуострова.

Отмечалось, что недавно американские и северокорейские чиновники "вступали в тайные контакты". КНДР впервые прямо сообщила США о своей готовности к обсуждению денуклеаризации.

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