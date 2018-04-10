Трамп и Макрон обсудили ситуацию в сирийском городе Дума

10 апреля 2018 04:32 (UTC+04:00)

Американский лидер Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию с предполагаемым применением химического оружия в сирийском городе Дума.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает RT.

«Президент Дональд Трамп провёл сегодня телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном с целью продолжения координации совместной деятельности по ответу на жестокое применение Сирией химического оружия 7 апреля», - говорится в тексте.

В ночь на 8 апреля появились данные о якобы погибших и пострадавших вследствие проведения неподтверждённых химических атак в Думе.

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