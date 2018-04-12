Мэттис: Трамп еще не принял решение об ударе по Сирии

12 апреля 2018 20:32 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп пока не принял решение об ударе по Сирии, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис в четверг на слушаниях в комитете по вооруженным силам палаты представителей конгресса США, передает РИА Новости.

"Президент еще не принял это решение (о нанесении удара)", — сказал глава Пентагона. Он отказался отвечать на дополнительные вопросы, заявив, что не хочет спекулировать на эту тему.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

В среду президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Ракеты, по его словам, будут "хорошие, новые и умные". В свою очередь министр обороны США Джеймс Мэттис в среду заявил, что США все еще оценивают доказательства предполагаемой химической атаки в Сирии, хотя и отметил, что американские военные готовы "предоставить военные варианты (действий), если они будут уместны, на усмотрение президента".

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