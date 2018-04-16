Трамп настаивает на максимально быстром возвращении войск США из Сирии

Президент США Дональд Трамп настаивает на выводе американских войск из Сирии сразу после того, как боевая операция против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) будет завершена. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в распространенном в воскресенье заявлении, передает ТАСС.

"Миссия США не изменилась - президент очень четко заявил, что хочет, чтобы американские войска вернулись домой как можно скорее". - цитирует ее слова агентство Рейтер. "Мы твердо намерены полностью сокрушить ИГ и создать условия, которые не позволят им вернуться. Кроме того, мы ожидаем, что наши региональные союзники и партнеры возьмут на себя дополнительные военные и финансовые обязательства для обеспечения безопасности в регионе", - добавила Сандерс.

В конце марта Трамп объявил, что с завершением военной операции против ИГ дальнейшее пребывание американских военных в Сирии теряет смысл, и США очень скоро уйдут из арабской страны. Позднее в апреле постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что США не покинут Сирию, пока не выполнят всех своих задач.

Как утверждал ранее глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел, присутствие американских вооруженных сил в Сирии потребуется для стабилизации ситуации в освобожденных от террористов регионах, возвращения мирного населения в свои дома и долгосрочной реконструкции страны на время стабилизационного периода. Всего в Сирии находятся порядка 2 тыс. американских военнослужащих.

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