Индия будет добиваться от США компенсации за пошлины на сталь и алюминий

18 апреля 2018 10:45 (UTC+04:00)

Индия вслед за Европейским союзом и Китаем будет добиваться компенсации от США во Всемирной торговой организации (ВТО) за американские ввозные пошлины на сталь и алюминий, сообщил РИА Новости источник в Федерации торгово-промышленных палат Индии (FICCI).

"Я могу подтвердить, что такое намерение действительно есть", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, будет ли Нью-Дели требовать компенсацию на площадке ВТО за потерю части экспорта стали и алюминия в Соединенные Штаты.

Ранее другой источник в этой же организации заявил агентству, что в Индии продолжат внимательно следить за развитием этой ситуации с американскими пошлинами, подчеркнув, что "подобный протекционизм вызывает сожаление". В свою очередь, опрошенные ранее РИА Новости индийские эксперты также сошлись во мнении, что подобные действия со стороны США "создают опасный прецедент", который "создает угрозу мировому экономическому порядку, сложившемуся при главенствующей роли ВТО".

В начале марта президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно. При этом Белый дом заявил, что США допускают исключения из новых пошлин для Канады, Мексики, а также других стран, которые убедят США, что их продукция "больше не угрожает национальной безопасности".

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