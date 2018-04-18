У Трампа нет срочных планов по введению дополнительных санкций против РФ

18 апреля 2018 21:33 (UTC+04:00)

Администрация президента США Дональда Трампа не имеет срочных планов по введению дополнительных санкций в отношении России, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

По его данным, Трамп пока не одобрил какие-либо дополнительные ограничительные меры против РФ, а его помощники их официально не рекомендовали. При этом агентство отмечает, что американский президент готов к введению новых санкций, но в будущем, а не сейчас.

Источники агентства также назвали неуместным заявление постоянного представителя США при ООН Никки Хейли о скором введении властями США новых санкций в отношении РФ.

Во вторник глава Национального экономического совета при президенте Дональде Трампе Лоуренс Кадлоу заявил, что американские власти рассматривают вопрос о введении дополнительных санкций в отношении России, но окончательное решение не принято.

В воскресенье постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телекомпании CBS сообщила, что "грядут новые санкции в отношении России" из-за ее поддержки Сирии, объявить о них должны были уже в понедельник. Но никаких известий не последовало. 16 апреля газета The Washington Post сообщила о том, что Трамп принял решение отложить рестрикции. Один из представителей Белого дома в частном порядке заявил изданию, что Хейли поспешила со своими высказываниями на тему санкций и "допустила ошибку, которую затем пришлось исправлять".

The Washington Post также сообщала, что администрация президента США уведомила посольство России в Вашингтоне об отсутствии намерения вводить новые санкции против РФ. Источник в МИД России ранее подтвердил изложенные в публикации факты.

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