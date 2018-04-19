Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в Швейцарии

Столицы Китай, Монголии и собственно Северной Кореи больше не рассматриваются в качестве возможных мест для проведения встречи лидером США Дональда Трампа и КНДР Ким Чен Ына по соображениям безопасности, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

Американские чиновники настаивают на более нейтральном месте, отдавая предпочтение европейским странам, добавляет канал. При этом Швейцария занимает первую строчку в списке возможных стран.

В настоящее время готовится встреча лидеров США и КНДР. Ранее Трамп планировал встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая. Президент США сообщал, что рассматривает пять возможных мест для встречи. Он позже сказал, что встреча может состояться в начале июня, "если дела пойдут хорошо", но может и не состояться вообще.

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