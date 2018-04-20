США намерены продать Мексике боевые вертолеты и ракеты на $1,2 млрд

Пентагон направил в Конгресс США уведомление о намерении продать Мексике многоцелевые палубные вертолеты, авиационные ракеты и торпеды на общую сумму $1,2 млрд, сообщает ТАСС.

Как подчеркивается в заявлении, распространенном в четверг управлением минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности, Госдепартамент не возражает против поставок Мехико такого рода вооружений.

Правительство Мексики запросило восемь вертолетов MH-60R, четыре дополнительных двигателя к ним, 19 ракет AGM-114 класса "воздух - поверхность", 38 ракет с лазерным наведением APKWS II, 30 малогабаритных противолодочных торпед MK-54, а также радары, системы связи и подвесные прицельно-навигационные системы, необходимые запасные части и оборудование, логистическую поддержку.

"Предполагаемая продажа этих вооружений будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, поскольку поможет укрепить безопасность стратегического партнера в регионе, - отмечается в заявлении. - Это позволит значительно улучшить возможности ВМС Мексики". По словам Пентагона, продажа этих систем вооружений "не приведет к изменению военного баланса в регионе".

Закон обязывает минобороны США уведомлять Конгресс о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. У Конгресса есть 30 дней, чтобы блокировать сделку, но это происходит крайне редко.

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