Трамп положительно отозвался о Ким Чен Ыне, назвав его "порядочным и открытым"

24 апреля 2018 20:40 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп положительно отозвался о происходящих контактах с лидером КНДР Ким Чен Ыном, охарактеризовав его как открытого и, по его мнению, порядочного человека. Об этом американский лидер заявил во вторник журналистам после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Белом доме, передает ТАСС.

"У нас проходят очень конструктивные дискуссии. Ким Чен Ын действительно был очень открытым и, я думаю, очень порядочным, исходя из всего, что мы увидели", - сказал Трамп, трансляцию выступления которого вели американские телеканалы.

Пхеньян настроен на проведение саммита лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына как можно скорее, такая встреча вскоре состоится, заявил Трамп.

"У нас будет встреча с Ким Чен Ыном очень скоро, нам говорили напрямую, что они хотят провести встречу как можно скорее", - сказал он. Трансляцию встречи вели американские телеканалы.

Трамп отметил 17 апреля, что у него "очень скоро состоится беседа с Ким Чен Ыном" - вероятно, в начале июня, "или даже раньше, в зависимости от того, как будут развиваться события". Президент также указал, что рассматриваются "пять мест", где они могли бы пообщаться с Ким Чен Ыном с глазу на глаз. Белый дом пока не раскрывает, где конкретно состоится встреча. В американских СМИ среди возможных вариантов называются Швейцария, Монголия и демилитаризованная зона между КНДР и Южной Кореей.

Как стало известно 8 марта, лидер КНДР передал Трампу через представителей Республики Корея устное предложение о проведении встречи. Глава администрации США его принял.

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