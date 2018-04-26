Трамп прибудет с визитом в Великобританию 13 июля и встретится с Мэй

26 апреля 2018 20:08 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп 13 июля текущего года прибудет в Великобританию с рабочим визитом, в рамках которого встретится с премьер-министром Соединенного королевства Терезой Мэй. Об этом говорится в сообщении канцелярии британского премьера, распространенном в четверг, передает ТАСС.

"Президент США посетит Великобританию 13 июля. Во время своего визита он проведете двусторонние переговоры с премьер-министром. Дальнейшие детали будут определены в надлежащее время", - говорится в коммюнике.

Ранее американская газета The Hill со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс также сообщила о визите.

В январе этого года президент США на своей странице в Twitter сообщил об отмене своего намеченного на февраль визита в Великобританию, объяснив свое решение несогласием с администрацией Барака Обамы продать здание американского посольства в центре Лондона и построить новое в отдаленном районе за $1,2 млрд. Планировалось, что Трамп откроет здание нового диппредставительства. В британском правительстве в этой связи отметили, что свое решение американский президент принял после того, как со стороны премьер-министра Терезы Мэй в его адрес поступил упрек относительно того, что ему не следовало размещать в Twitter материалы антимусульманского содержания, взятые у ультраправой британской группировки Britain First.

Разгневала Трампа также его заочная словесная перепалка с мэром Лондона Садиком Ханом. Последний многократно выступал против осуществления государственного визита Трампа в Соединенное Королевство и требовал понижения его статуса.

Во время визита в Вашингтон в январе 2017 года Тереза Мэй передала Трампу подписанное королевой Елизаветой II приглашение посетить Великобританию с госвизитом, предусматривающим оказание гостю высших почестей, в том числе проживание в Букингемском дворце. Этот шаг премьера вызвал неодобрительную реакцию у многих представителей британской общественности. В частности, петицию с призывом к отмене этого госвизита подписали 1,85 млн человек.

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