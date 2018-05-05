Врачи удалили американке 60-килограммовую опухоль

5 мая 2018 15:26 (UTC+04:00)

Врачи госпиталя Дэнбери, штат Коннектикут, удалили пациентке опухоль яичника весом около 60 килограмм. Об этом сообщается на сайте медучреждения, передает РИА Новости.

Женщина обратилась к гинекологу, начав резко набирать вес - на протяжении нескольких месяцев она набирала около 4,5 килограмм за неделю. Сеанс МРТ показал наличие опухоли, которую специалисты посчитали доброкачественной, однако она разрасталась так быстро, что не позволяла пациентке полноценно двигаться и есть.

Из-за размеров новообразования женщина вынуждена была пользоваться инвалидным креслом. По словам гинеколога Ваагн Андикян, новообразование было очень крупным, если учесть что большой считается опухоль весом от 11 килограмм.

В итоге команда из 25 врачей за две недели разработала план хирургического вмешательства. Специалистам удалось решить главную задачу - избежать повреждения кровеносного сосуда, от которого "питалась" опухоль. Пятичасовая операция прошла успешно, пациентка находится в хорошем состоянии, отмечается в пресс-релизе госпиталя.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Авианосная группа ВМС США начала наносить удары по Сирии‍
США 13:15
Американский флот намерены оснастить лазерным оружием
США 12:56
Трамп сравнил больницу Лондона с военным госпиталем из-за пострадавших от ножевых ранений
США 10:56
В Пентагоне определились, где будут базироваться новые бомбардировщики B-21
США 10:45
Экс-госсекретарь США Керри обсуждал ядерную сделку с главой МИД Ирана
США 09:22
Казахстан разрешил США использовать два новых пункта для транзита спецгруза в Афганистан
Казахстан 08:43
Более 530 млн телефонных звонков отследило в 2017 году АНБ США
США 06:54
Авианосная группировка США бомбит позиции ИГ в Сирии
США 4 мая 22:13
США направили 12 истребителей и 260 военнослужащих на учения в Болгарию
США 4 мая 21:44
Трамп и Мун Чжэ Ин проведут встречу перед саммитом КНДР и США
США 4 мая 19:35
В США пересматривают программы помощи Сирии
США 4 мая 19:10
Помпео заявил о возможности "изменить ход истории" на Корейском полуострове
США 4 мая 18:07
Внешнеторговый оборот Могилевской области и США в январе-марте вырос
Беларусь 4 мая 17:16
МИД РФ: США блокируют доступ на шесть объектов недвижимости России
Россия 4 мая 16:46
Нефть дорожает на ожидании решения Трампа по санкциям против Ирана
Энергетика 4 мая 16:16
В МИД РФ прокомментировали возможный выход США из сделки с Ираном
Россия 4 мая 15:51
ЕК не раскрыла свои действия в случае выхода США из сделки с Ираном
Европа 4 мая 15:27
В МИД России прокомментировали заявления Израиля об иранской ядерной сделке
Россия 4 мая 15:08