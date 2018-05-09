Трамп заявил, что не считает себя достойным Нобелевской премии мира

9 мая 2018 21:36 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает себя достойным Нобелевской премии мира, но рассчитывает добиться победы в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова, пишет РИА Новости.

"Все так думают, но я бы так не сказал. Вы знаете, что я хочу сделать? Я хочу завершить это (денуклеаризацию Корейского полуострова – ред.). Премия, которую я хочу, - это победа для всего мира, даже не для нас, а победа для всего мира. Это единственная премия, которую я хочу", - сказал он в среду журналистам, отвечая на вопрос, считает ли он себя достойным премии мира.

Ранее группа из 18 членов палаты представителей конгресса США, представляющих Республиканскую партию, официально обратилась в Нобелевский комитет с инициативой удостоить президента США Дональда Трампа премии мира за его усилия по разрешению ядерной проблемы КНДР.

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