Вице-президент США обсудил с премьером Ирака выборы и борьбу с ИГ

25 июня 2018 21:44 (UTC+04:00)

Вице-президент США Майк Пенс в понедельник обсудил по телефону с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади формирование нового правительства в Ираке, поддержку Багдадом действий международной антитеррористической коалиции и защиту граждан страны от преследований ИГ, сообщает Белый дом.

"Вице-президент Майк Пенс говорил сегодня с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади. Лидеры обсудили итоги выборов 12 мая и их прозрачность, что необходимо для формирования нового правительства", — отмечается в сообщении.

"Вице-президент Пенс выразил благодарность Ираку за поддержку международной коалиции, нацеленной на победу над ИГ, и отметил, что необходимо более активно работать над повышением безопасности и экономическими улучшениями в Ираке… Вице-президент и премьер-министр Абади также подтвердили свои обязательства по защите жертв религиозного преследования со стороны ИГ и обсудили предстоящий визит главы USAID Марка Грина в Ирак в поддержку этих усилий", — сообщили в Белом доме.

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