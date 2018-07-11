Трамп призвал НАТО разобраться с тем, что Германия мало тратит на оборону

11 июля 2018 12:22 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп считает, что НАТО должна разобраться с ситуацией, когда Германия платит миллиарды РФ, а США при этом должны платить за оборону Германии, передает РИА Новости.

Ранее в ходе рабочего завтрака с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом перед открытием саммита альянса в Брюсселе Трамп подверг Германию критике за то, что она мало вкладывается в оборону, при этом платит "миллиарды" России за газ.

"Считаю, что НАТО должна что-то сделать с этим, хотя я не знаю, что вы можете с этим сделать, если Германия платит России миллиарды долларов, а мы должны ее защищать от них", — заявил Трамп в ходе рабочего завтрака.

На это генсек альянса ответил, что у "союзников существуют разногласия по газу".

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