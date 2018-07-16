Трамп на встрече с Путиным уделил внимание обеспечению безопасности Израиля

16 июля 2018 19:42 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп уделил особое внимание обеспечению безопасности Израиля, сообщил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с американским коллегой в понедельник, передает РИА Новости.

"Хотел бы отметить, что после завершения окончательного разгрома террористов на юго-западе Сирии, в так называемой "южной зоне", ситуация на Голанских высотах должна быть приведена в полное соответствие с соглашением 1974 года о разъединении израильских и сирийских войск", — сказал Путин.

"Это позволит вернуть спокойствие на Голаны, восстановить режим прекращения огня между Сирийской Арабской республикой и Израилем и надежно обеспечить безопасность государства Израиль. Господин президент уделил этому сегодня особое внимание. Хочу подтвердить, что Россия заинтересована в таком развитии событий и будет придерживаться именно такой позиции", — заявил президент РФ.

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