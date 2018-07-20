Помпео отметил прогресс по ряду вопросов в ходе переговоров в Хельсинки

20 июля 2018 11:25 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео не подтвердил слова российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова о важных устных договоренностях на саммите РФ-США в Хельсинки, однако отметил прогресс в ряде вопросов, включая борьбу с терроризмом и контроль над вооружениями, передает РИА Новости.

Антонов в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что в ходе переговоров президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки были достигнуты "важные устные договоренности".

Когда Помпео спросили об этих словах российского посла в эфире Fox News, он ответил: "Я не уверен, что стал бы принимать все слова российского посла за чистую монету. Иногда у них появляется желание рассказывать разные истории".

Однако Помпео тут же косвенно согласился с Антоновым, заявив о "соглашении" по совместной работе против терроризма и по контролю над вооружениями.

"Я знаю следующее. У меня была возможность поговорить с президентом Трампом о его дискуссии с президентом Путиным. Был прогресс по нескольким фронтам, соглашение о том, чтобы попытаться совместно и более тесно работать над борьбой с терроризмом, усилия по началу переговоров по контролю над вооружениями, чтобы предотвратить распространение ядерного оружия. Обсуждалось многое, осталось сделать еще много работы", — сказал Помпео.

Первая полноформатная встреча президентов Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран. Заявления Трампа вызвали в США жесткую критику в его адрес. Ряд политических оппонентов американского президента обвиняют его по итогам Хельсинки в предательстве национальных интересов.

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