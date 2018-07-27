Акции Twitter упали после заявления Трампа о "теневом бане"

27 июля 2018 19:45 (UTC+04:00)

Акции сервиса микроблогов Twitter обвалились на Нью-Йоркской фондовой бирже почти на 14% после публикации отчетности и критики президента США Дональда Трампа, следует из данных биржи. Акции соцсети Facebook перешли к коррекционному росту после обвала четверга, сообщает РИА Новости.

По состоянию на 17.23 мск бумаги Twitter дешевели на 13,65% — до 37,08 доллара.

Трейдеров разочаровали данные из финансового отчета Twitter, опубликованного в пятницу. Компания сообщила, что число ее активных пользователей во втором квартале снизилось на 0,3% в квартальном выражении, или на 1 миллион — до 335 миллионов человек в месяц. Компания пояснила, что снижение пользователей произошло из-за очистки от автоматически созданных учетных записей и спам-аккаунтов. Twitter также отметил, что в приоритете у него борьба с подозрительными аккаунтами и сокращение твитов оскорбительного содержания, а не увеличение количества пользователей.

На котировки компании повлияли и обвинения президента США. Трамп в четверг заявил, что Twitter осуществляет "теневой бан" публикаций известных членов Республиканской партии и пообещал "изучить эту дискриминационную и незаконную практику".

Акции социальной сети Facebook растут на 0,87%, слегка корректируясь после обвала предыдущего дня.

По итогам торгов четверга бумаги Facebook рухнули на 18,96%, а капитализация компании упала на 120 миллиардов долларов. Из-за обвала акций основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг опустился с третьей на шестую строчку рейтинга самых богатых людей по версии агентства Блумберг, потеряв 15,9 миллиарда долларов за одну торговую сессию.

Бумаги Facebook обвалились после публикации финансовой отчетности, которая оказались хуже прогнозов аналитиков. Так, чистая прибыль соцсети за второй квартал выросла на 31% — до 5,11 миллиарда долларов, или 1,74 доллара на акцию. Аналитики ожидали прибыль на акцию на уровне 1,75 доллара. Выручка за указанный период выросла на 42% — до 13,23 миллиарда долларов при прогнозе 13,43 миллиарда долларов.

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