Госдепартамент не комментирует назначение Сигала спецпредставителем МИД РФ

4 августа 2018 23:09 (UTC+04:00)

Госдепартамент не стал в субботу комментировать назначение актера Стивена Сигала, имеющего российское гражданство, на пост спецпредставителя МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства США на просьбу высказать свое мнение по поводу данного назначения.

"Мы не комментируем [этот вопрос]", - ответили в пресс-службе.

В сообщении, размещенном на официальной странице российского дипведомства в Facebook, говорится, что "Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей". Его задача - "содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее".

Как пояснили в МИД РФ, речь идет об общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения.

Актер Стивен Сигал, родившийся в США, получил российское гражданство в ноябре 2016 года. Он часто посещает в РФ и неоднократно заявлял о своей симпатии к России.

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