В Филадельфии неизвестный открыл стрельбу в магазине Walmart

Неизвестный мужчина открыл во вторник стрельбу в американском сетевом универмаге Walmart на севере Филадельфии (штат Пенсильвания), ранив двух продавцов и одного покупателя. Злоумышленник задержан, передает ТАСС со ссылкой на сайт газеты Philadelphia Inquirer.
По ее данным, нападавший попытался скрыться на автомобиле с места преступления, однако врезался в служебную машину местной полиции.
При задержании мужчина оказал сопротивление стражам порядка.
Двое сотрудников органов правопорядка, находившиеся в патрульном автомобиле, в который врезался злоумышленник, госпитализированы.
Следствие выясняет мотивы действий преступника.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.