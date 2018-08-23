Помпео посетит КНДР на следующей неделе

Госсекретарь США Майкл Помпео нанесет на будущей неделе визит в КНДР. Он, как передает ТАСС, сообщил об этом, представляя в четверг нового спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигэна.

С его точки зрения, "Госдепартамент уже проделал отличную работу по выполнению и поддержанию кампании давления" на КНДР, а также организации первого саммита лидеров двух стран. Кроме того, американские дипломаты заложили "основу для того, чтобы вынуждать Северную Корею отчитываться о выполнении обещаний со стороны [ее] лидера Ким Чен Ына", считает Помпео.

Он посещал Пхеньян в апреле, мае и июле

12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. По ее итогам президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизируются.

"Стив очень своевременно присоединяется к команде. Он и я отправимся на следующей неделе в Северную Корею, чтобы добиться дальнейшего дипломатического прогресса, касающегося нашей цели (то есть свертывания ядерных программ Пхеньяна - прим. ТАСС)", - отметил глава внешнеполитического ведомства США.

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