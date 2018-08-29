Трамп на встрече с Инфантино показал прессе красную карточку

29 августа 2018 02:58 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп после встречи с президентом Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино в Белом доме показал журналистам красную карточку, после чего присутствовавшие рассмеялись, передаёт ТАСС.

На видео со встречи, которую транслировали местные телеканалы, Инфантино презентует Трампу желтую и красную футбольные карточки, попутно объясняя, что они нужны для дисквалификации игроков. Президент США после этого взял карточку в руки и показал ее представителям прессы. "Это очень хорошо, мне нравится", - сказал президент США.

Встреча Трампа и Инфантино в Белом доме состоялась в связи с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Трамп неоднократно открыто выступал с критикой в адрес либерально настроенных изданий и телекомпаний, которые критикуют работу его администрации и представляют его самого в невыгодном свете.

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