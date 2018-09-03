На вечеринке в США семь подростков были ранены при инциденте со стрельбой

3 сентября 2018 12:08 (UTC+04:00)

Неизвестные устроили стрельбу около клуба американского города Бирмингем, штат Алабама, где проходила вечеринка с участием подростков, семь человек получили ранения в результате инцидента, сообщает газета Birmingham News со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.

Как заявил официальный представитель полиции Джонни Уильямс, стрельба произошла около 22 вечера в воскресенье по местному времени. Как отмечает издание, шесть подростков получили ранения в результате стрельбы, один вывихнул ногу. По словам Уильямса, жизнь одного из пострадавших находится под угрозой.

По данным газеты, стрельба произошла около клуба после того, как между двумя молодыми людьми возникла ссора. Обстоятельства инцидента уточняются. Полиция вызвала несколько подростков на допрос.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Лавров: Россия выступает за равноправный диалог с США
Россия 12:13
Сергей Лавров: Трамп и Помпео понимают, что с Россией необходимо ладить
Россия 11:58
Аббас рассказал о предложении Белого дома объединить Палестину и Иорданию
Арабские страны 09:45
НАТО ликвидировали одного из главарей ИГ в Афганистане
США 09:33
В Калифорнии увеличилось число пропавших без вести при столкновении лодок
США 03:51
США готовы помочь Нидерландам расследовать нападение на американцев
США 00:28
Лента новостей
Во Дворце Гейдара Алиева пройдет вечер шансона
Культура 13:04
Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Кыргызстан
Политика 13:00
В Азербайджане заготовлено продовольствия на сумму свыше 60 млн манатов
Бизнес 12:54
Беларусь установит механизм защиты экономики в сфере госзакупок при вступлении в ВТО
Беларусь 12:49
Цены на банковские металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно
Бизнес 12:40
Узбекистан может присоединиться к Тюркскому совету
Узбекистан 12:39
Великобритания и Россия закупают в Туркменистане нефтепродукты
Туркменистан 12:22
В Минобороны РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Россия 12:17
Сергей Лавров: ЕС начинает понимать ценность евразийской интеграции
Европа 12:16