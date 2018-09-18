В США назвали встречу Путина и Эрдогана по Сирии обнадеживающей

18 сентября 2018 04:59 (UTC+04:00)

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации в Сирии является обнадеживающей с точки зрения урегулирования конфликта в арабской республике, заявил начальник Разведывательного управления минобороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли, передаёт РИА Новости.

"Обнадеживает, что у нас есть такие обсуждения, обсуждения между президентом Эрдоганом и президентом Путиным", — сказал глава американской военной разведки, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Говоря о ситуации в сирийской провинции Идлиб, генерал охарактеризовал ее как "кипящий котел", поскольку в этом регионе "около 20 разных групп и организаций".

В то же время Эшли подтвердил позицию США, заявив, что проведение военной операции в Идлибе в долгосрочной перспективе только бы усугубило страдания мирных жителей.

"Мы бы хотели видеть диалог, взаимодействие разных групп в поисках мира", — сказал он.

В понедельник президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи договорились о создании к 15 октября демилитаризованной зоны в Идлибе размером 15-20 километров вдоль линии соприкосновения между вооруженной оппозицией и сирийскими войсками, которую будут контролировать военные РФ и Турции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Сирии считают решение России и Турции по Идлибу выгодным для обеих стран
Арабские страны 04:35
Боевики в Идлибе перекрыли гуманитарный коридор для выхода населения
Арабские страны 03:56
Путин заявил о продолжении переговоров в астанинском формате
Турция 03:04
Новак заявил, что Россия готова взаимодействовать с США по объему нефтедобычи
Энергетика 17 сентября 17:17
Президент Македонии рассказал о развитии отношений с США
Европа 17 сентября 17:09
Эрдоган анонсировал очень важное заявление по итогам встречи с Путиным
Турция 17 сентября 16:46
Лента новостей
Замгенсека НАТО Гетемюллер посетит Грузию
Грузия 06:20
Переговоры Мадрида с Лондоном по Гибралтару планируют завершить в октябре
Европа 06:05
В Сирии считают решение России и Турции по Идлибу выгодным для обеих стран
Арабские страны 04:35
Боевики в Идлибе перекрыли гуманитарный коридор для выхода населения
Арабские страны 03:56
Путин заявил о продолжении переговоров в астанинском формате
Турция 03:04
Шойгу заявил, что в Идлибе не будет военной операции
Арабские страны 02:43
Эрдоган выразил надежду на упрощение визового режима между РФ и Турцией
Турция 01:39
Третий межкорейский саммит стартует во вторник в Пхеньяне
Другие страны 01:24
В Нью-Йорке 21 человек пострадал при пожаре на парковке
США 00:43