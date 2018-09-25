Трамп заявил, что встретится с Роухани, когда Иран изменит политику

Президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в том, что Иран изменит свою политику и в таком случае станет возможной встреча с руководством этой страны, передает РИА Новости.

"Это (изменение политики) произойдет. Я полагаю, что у них нет выбора. Мы хотим хороших отношений с Ираном, но этого не произойдет сейчас", - сказал Трамп на полях Генассамблеи ООН. "Я не буду с ними (руководством Ирана) встречаться", - добавил президент, уточнив, что этого не будет до тех пор, пока Иран "не изменит свое поведение".

Трамп и президент Ирана Хасан Роухани в настоящее время находятся в Нью-Йорке для участия в сессии генассамблеи ООН. Иран ранее также заявлял, что не намерен встречаться с США на фоне американских санкций и угроз.

Постпред США при ООН Никки Хейли ранее заявила, что Тегеран запрашивал встречу президента страны Хасана Роухани с президентом США Дональдом Трампом в рамках Генассамблеи ООН. В МИД Ирана эту информацию опровергли.

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