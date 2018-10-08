США могут потеснить Россию в энергетике - советник Трампа

8 октября 2018 20:39 (UTC+04:00)

Советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу заявил, что у США достаточно газа, чтобы потеснить РФ в Европе, но для этого нужно построить инфраструктуру, которой у Соединенных Штатов пока нет, передает РИА Новости.

"Мы являемся доминирующей энергетической силой. Через пару лет мы будем производить 15 миллионов баррелей нефти в день. Мы обгоняем Саудовскую Аравию. Мы уходим в отрыв от России ", - сказал Кудлоу в интервью телеканалу Hill.TV.

Он добавил, что у США "много природного газа, который добывается в Пермском бассейне (Техас)", однако производители вынуждены сжигать его из-за недостаточно развитой инфраструктуры доставки голубого топлива.

В прошлом году из-за того, что инфраструктура США не справлялась со спросом потребителей на газ из-за слишком холодной зимы, страна вынуждена была покупать голубое топливо из-за рубежа. В частности, две партии СПГ прибыли в порт Бостона с "Ямал-СПГ" НОВАТЭКа.

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