Самолет United Airlines совершил экстренную посадку в США из-за проблем с двигателем - СМИ

11 октября 2018 08:27 (UTC+04:00)

Пассажирский самолет авиакомпании United Airlines в среду экстренно вернулся в аэропорт вылета в штате Флорида из-за неполадки с одним из двигателей, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

По его данным, лайнер Airbus A320, на борту которого находились 79 пассажиров и пять членов экипажа, вылетел из Форт-Майерса (Флорида) в Ньюарк (штат Нью-Джерси). Спустя несколько минут после вылета по неизвестным причинам отказал один из двигателей воздушного судна.

Пилот принял решение вернуться в Форт-Майерс. Посадка пошла успешно, пострадавших нет.

В компании уже прокомментировали происшествие. "Рейс United Airlines 2397 из Форт-Майерса в Ньюарк безопасно вернулся в аэропорт вылета из-за механической неполадки", - приводит телеканал заявление представителя авиаперевозчика. По его словам, сотрудники компании работают над тем, чтобы пассажиры были отправлены к месту назначения другими рейсами.

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