Белый дом: США приветствуют освобождение пастора Брансона

Белый дом поприветствовал освобождение турецким судом американского пастора Эндрю Брансона и выразил готовность к дальнейшей совместной работе с Турцией над решением вопросов, представляющих взаимный интерес. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, опубликовано на сайте Белого дома.

"Соединенные Штаты приветствуют освобождение пастора Эндрю Брансона. Мы ждем его возвращения домой, где он встретится со своей семьей <...> У США и Турции есть много вопросов, представляющих взаимный интерес в сфере региональной безопасности и стабильности, и мы ждем, что мы будем вместе работать над их решением", - говорится в заявлении.

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