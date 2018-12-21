СМИ: США закроют свою военную базу в районе Эт-Танф в Сирии

Соединенные Штаты намерены закрыть свою военную базу в Сирии в районе населенного пункта Эт-Танф. Об этом сообщил в четверг интернет-ресурс BuzzFeed со ссылкой на представителей так называемой вооруженной сирийской оппозиции, подготовку которой американские инструкторы проводят на территории базы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Военная база располагается в одном из ключевых районов региона у стыка границ Сирии, Ирака и Иордании.

Ранее российская сторона призывала США вывести свои войска из 55-километровой зоны вокруг населенного пункта Эт-Танф и передать контроль над этой территорией сирийскому правительству.

19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии одержана и что это было единственной причиной, по которой вооруженные силы США там находились. По словам американских официальных лиц, вывод войск численностью более 2 тыс. человек займет от 60 до 100 дней.

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