Пост и.о. главы Пентагона займет Патрик Шанахан

Первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан с 1 января 2019 года станет исполняющим обязанности главы Пентагона после ухода с этой должности Джеймса Мэттиса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье в своем Twitter президент страны Дональд Трамп.

"Рад объявить, что талантливый первый заместитель министра обороны Патрик Шанахан станет исполняющим обязанности главы Пентагона с 1 января 2019 года. У Патрика за плечами большой послужной список, он многого добился за время работы заместителем [министра], а до этого - в компании Boeing", - написал президент США.

Патрик Шанахан родился и вырос с штате Вашингтон, окончил Университет штата Вашингтон по специальности машиностроение, в настоящее время он входит в попечительский совет этого вуза. Шанахан разведен, у него трое детей.

Свою карьеру он начал в 1986 году инженером в компании Boeing, а после занимал там ряд руководящих должностей, в том числе был старшим вице-президентом корпорации по организации поставок. С 2004 года он курировал в Boeing программы противоракетной обороны (ПРО), в том числе участвовал в разработке лазера системы ПРО воздушного базирования. Пост первого заместителя министра обороны он занимает с начала 2017 года после утверждения его кандидатуры Сенатом Конгресса США. В этой роли он уделял особое внимание реформированию административных и бизнес-процессов Пентагона.

В октябре текущего года в интервью изданию Defense News Шанахан отмечал, что своей главной задачей считает перевод в практическую плоскость утвержденной администрацией Стратегии национальной обороны, а также достижение системных изменений в структуре Министерства обороны, в том числе "для повышения эффективности вооружений, [укрепления] альянсов и [реализации] реформ". "Пентагону следует сфокусироваться на конечном результате своей деятельности - на эффективности. Эта сосредоточенность на эффективности должна позволить нам добиться беспрецедентной огневой мощи, реализовать планы по модернизации и сделать это на приемлемом уровне затрат", - отмечал Шанахан.

О том, что Мэттис уйдет в отставку, Трамп сообщил в четверг. Мэттис, занимающий этот пост с 20 января 2017 года, в своем прошении об отставке сообщил, что принял решение покинуть должность из-за расхождения во взглядах с президентом.

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