Трамп заявил, что не будет торопиться с выбором нового главы Пентагона

Президент США Дональд Трамп заявил репортерам в ходе визита в Ирак, что не будет торопиться с выбором кандидатуры нового главы Пентагона. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщило агентство Блумберг.

Поэтому, по словам Трампа, замглавы Пентагона Патрик Шанахан может исполнять обязанности руководителя военного ведомства США "достаточно долгое время".

Президент США Дональд Трамп заявил несколько дней назад, что с 1 января 2019 года исполняющим обязанности министра обороны будет замглавы Пентагона Патрик Шанахан. Таким образом Трамп сократил срок пребывания на этом посту нынешнего главы Пентагона Джеймса Мэттиса, который планировал официально оставить его только в конце февраля.

Мэттис сообщил, что покидает пост, на следующий день после объявления Трампом о выводе американских войск из Сирии. В своем письме об отставке он написал Трампу, что уходит, чтобы тот смог найти министра обороны с более схожими взглядами. Глава Пентагона сообщил, что покинет должность после 28 февраля 2019 года и сделает все возможное, чтобы обеспечить гладкий переход власти к новому министру обороны США. Впоследствии Трамп также заявлял, что Мэттис уйдет на пенсию в конце февраля 2019 года.

Шанахан большую часть своей карьеры проработал в компании Boeing. Там он занимался как гражданскими, так и военными проектами. В частности, в сфере его ответственности были некоторые системы ПРО и лазерные установки. С июля 2017 года занимает должность замглавы Пентагона, на которую его выдвинул лично Трамп.

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