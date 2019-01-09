В США задержали ученика за подготовку вооруженного нападения на школу

9 января 2019 00:21 (UTC+04:00)

Полиция американского города Напа задержала 14-летнего школьника, в доме которого обнаружены свидетельства подготовки к вооруженному нападению на школу, говорится в распространенном во вторник сообщении ведомства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что 31 декабря к правоохранителям обратился один из учащихся школы в связи с угрозами в свой адрес со стороны подозреваемого. Он также рассказал, что тот говорил ему о планах устроить стрельбу в школе.

"Когда пострадавший сказал ученику, что он собирается сообщить об этом в полицию и родителям, подозреваемый ученик пригрозил убить пострадавшего", - говорится в сообщении.

Полиция 2 января произвела обыски в двух местах, где проживает подозреваемый, и в обоих обнаружила свидетельства планирования и изучения нападений со стрельбой в людных местах. Подозреваемый учащийся был задержан, угрозы другим ученикам нет.

В США информации о подготовке нападений на школы и другие общественные места уделяется особое внимание. Такие случаи происходят в стране регулярно.
В феврале 2018 года в школе в городе Паркленд в штате Флорида бывший ученик убил 17 человек и еще 17 ранил. Суд выдвинул против него обвинения в предумышленном убийстве и покушении на убийство.

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