Турция может купить американские ЗРК Patriot - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Турция может купить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, ожидаемая закупку американских ЗРК Patriot не означает отказа от российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 .

Он отметил, что Турция нуждается в защите воздушного пространства.

Ранее стало известно, что американская администрация приняла решение продать Турции зенитные ракетные системы Patriot на общую сумму 3,5 миллиарда долларов. Разрешение получено на продажу 80 зенитных управляемых ракет Patriot MIM-104E и 60 ракет PAC-3, а также сопутствующего оборудования. Турция запрашивала также покупку четырех радиолокационных станций управления огнем AN/MPQ-65, 10 антенн AMG, 20 автономных пусковых установок M903, четырех станций управления перехватом.

В конце ноября 2018 года официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что страна готова приобрести американские системы Patriot в случае поступления хорошего предложения от Вашингтона. Калын также сказал, что Турция "покупает эти системы для самообороны и не собирается на кого-либо нападать".

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией у России ЗРК С-400. Вашингтон, в частности, предупредил Анкару, что в случае приобретения у Москвы этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре ЗРК С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов.

Турция - первое государство - член НАТО, которое получит от России ЗРК подобного класса.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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