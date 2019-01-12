Пентагон пока не начал переброску военнослужащих из Сирии

Минобороны США пока не начало переброску американских военнослужащих из Сирии и занимается только логистическими вопросами. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении официального представителя штаба операции "Непоколебимая решимость", полковника американских сухопутных войск Шона Райана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы приняли ряд логистических мер для поддержания вывода [войск из Сирии], который был санкционирован. Из соображений безопасности мы не будем обсуждать конкретные передвижения войск и сроки. Однако мы подтверждаем, что на данный момент не была проведена переброска военнослужащих из Сирии", - отметил Райан.

Он пояснил, что "вывод войск из северо-восточной части Сирии" координируется правительством США. Райан вновь заявил, что уход США из Сирии проводится "с учетом оперативных условий на местности". "Соединенные Штаты будут продолжать оказывать поддержку операции коалиции в Сирии, одновременно осуществляя вывод войск продуманным и скоординированным образом с целью обеспечить безопасность и защиту вооруженных сил США", - говорится в заявлении.

По словам полковника, цели "миссии не изменились", коалиция и ее "региональные партнеры продолжают преследовать ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС) на последних оставшихся территориях, которые в настоящее время находятся под их [террористов] контролем". Райан рассказал, что партнеры США "недавно освободили селение Эль-Кашма, столкнувшись с жестокими и решительными силами ИГ, которые осуществляли комплексные операции, использовали самодельные взрывные устройства и минировали здания".

США "продолжат работать с партнерами и союзниками, чтобы гарантировать" поражение террористов и обеспечить "безопасность и стабильность в регионе", заключил Райан.

Ранее он подтвердил, что западная коалиция "приступила к процедуре выхода из Сирии".

В четверг телеканал CNN сообщил, что Вашингтон приступил к переброске военной техники из Сирии в соответствии с планами по выводу американских войск из этой страны. По сведениям его источников, в течение последних нескольких дней первую партию "наземной военной техники" транспортировали из Сирии. Телеканал не уточнил, о каких именно грузах идет речь и куда и каким образом их доставили. В публикации отмечалось, что американские силы сначала планируется вывести из северной части страны.

Президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над ИГ в Сирии одержана и борьба с террористами была единственной причиной, по которой ВС США там находились. По словам американских официальных лиц, вывод войск численностью более 2 тыс. человек займет от 60 до 100 дней.

Как заявил 10 января госсекретарь Майкл Помпео, уход из Сирии не означает сворачивания усилий в борьбе с группировкой. Он подчеркнул, что ИГ все еще действует во многих странах и США "привержены тому, чтобы нанести террористам поражение".

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