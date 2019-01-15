В США демократы вновь заблокировали принятие санкций против Сирии и ее союзников

Демократы Сената Конгресса США в понедельник в третий раз заблокировали рассмотрение законопроекта "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке" о санкциях против Сирии и ее союзников, в том числе России и Ирана. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС трансляцию вел телеканал C-SPAN.

В процедурном голосовании 50 сенаторов-республиканцев высказались за законопроект при необходимых 60 голосах, 43 законодателя (в большинстве своем демократы, а также присоединившиеся к ним независимые) проголосовали против. Аналогичным образом Демократическая партия смогла заблокировать инициативу также 10 января (53-43) и 8 января (56-46).

Демократы в Сенате ранее заявляли, что не будут голосовать за рассмотрение документов, не связанных с возобновлением работы федерального правительства, вне зависимости от их содержания.

Инициатива предусматривает введение санкций против субъектов, сотрудничающих с правительством президента Сирии Башара Асада, в частности в сфере поставок запчастей для самолетов и торговли нефтепродуктами. Автор законопроекта республиканец Марко Рубио (от штата Флорида) предлагает закрепить в виде законодательного акта введенные против Сирии рестрикции на основании указов президента США. При этом в случае утверждения законопроекта президент США Дональд Трамп уже не сможет отменить действие ограничений без соответствующего одобрения со стороны Конгресса. Рубио также предлагает ввести санкции против России и Ирана за оказание помощи, в частности военной, Сирии.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на ведение бизнеса с данными юридическими или физическими лицами.

С 22 декабря прошлого года в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры бюджета, в который Трамп и его однопартийцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из федеральной казны. Администрация республиканца Трампа требует ассигновать из бюджета на эти цели $5,7 млрд.

Без финансирования осталась примерно четверть правительства, в частности, Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности. Для остальных госучреждений Конгресс ранее успел одобрить выделение средств до конца сентября 2019 года.

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