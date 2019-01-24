Пилоты США заявили о "беспрецедентной" угрозе безопасности из-за шатдауна

Профсоюзы, представляющие интересы американских авиадиспетчеров, пилотов и бортпроводников, выпустили совместное заявление, в котором назвали шатдаун "беспрецедентной" и "невероятной" угрозой безопасности, возрастающей с каждым днем, сообщила газета New York Times со ссылкой на текст документа, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"У нас есть растущая обеспокоенность за безопасность наших членов (профсоюзов), наших авиалиний и путешественников в связи с правительственным шатдауном... В нашей индустрии, нацеленной на предотвращение риска, мы даже не можем рассчитать текущий уровень риска, не можем предсказать, когда дойдет до момента, когда вся система обрушится", - говорится в заявлении.

В заявлении глав профсоюзов сообщается, что во многих аэропортах уже закрываются КПП службы безопасности, и их число будет только увеличиваться, инспекторы по безопасности не вернулись к работе на уровне до шатдауна, а возможности аналитиков обрабатывать данные о безопасности полетов и предпринимать критически важные корректирующие действия ослабла.

Подчеркивается, что количество персонала диспетчерских служб уже находится на самом низком за 30 лет уровне, авиадиспетчеры могут поддерживать эффективность и работоспособность системы только переработками.