В Госдепе считают, что США должны иметь современные ядерные силы

31 января 2019 10:56 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты должны иметь современные и надежные силы ядерного сдерживания, которые способны обеспечить безопасность Америки и ее союзников. Об этом в четверг в ходе выступления на пленарном заседании делегаций государств - членов "ядерной пятерки" заявила заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"США должны иметь современные, надежные и устойчивые силы ядерного сдерживания", - заявила дипломат.

При этом она подчеркнула, что в настоящее время США не заняты разработкой новых образцов подобных вооружений. "Мы не создаем новое оружие и не ищем ядерных целей по земному шару", - отметила Томпсон.

"Соединенные Штаты также остаются полностью привержены взятым на себя обязательствам в области нераспространения ядерного оружия", - подчеркнула замглавы Госдепа.

Конференция стран "ядерной пятерки" проходит 30-31 января в Пекине. Ее основной темой стало поддержание режима нераспространения ядерного оружия. Стороны - Россия, Великобритания, Китай, США, Франция - представлены на уровне заместителей или помощников руководителей внешнеполитических ведомств. Предыдущая встреча "ядерной пятерки" прошла в Вашингтоне в 2016 году.

Россию на встрече в Пекине представляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков, США - Андреа Томпсон.

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