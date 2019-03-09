Во Флориде пять человек погибли при крушении легкого самолета

9 марта 2019 04:54 (UTC+04:00)

Пять человек погибли при крушении легкого двухмоторного самолета Piper PA-23-250 в штате Флорида. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом в пятницу сообщила газета The Miami Herald со ссылкой на офис шерифа округа Палм-Бич.

По данным газеты, самолет, вылетевший из международного аэропорта Тампа, упал в озеро в пятницу днем.

The Miami Herald отмечает, что Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте проведут расследование причин крушения.

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