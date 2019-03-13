Палата представителей США приняла два антироссийских законопроекта

Палата представителей конгресса США приняла очередные два законопроекта, направленные на противодействие России. Это так называемый Kremlin Act — "Акт о защите безопасности Америки от агрессии Кремля" и закон "Об открытости Владимира Путина", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Первый законопроект обязывает разведку подготовить доклад о "намерениях российского руководства": потенциальных военных действиях против членов НАТО, возможном ответе России на усиление американского военного присутствия в Восточной Европе, включая поставки боевого оружия Украине и Грузии, а также о том, какие "уязвимые места" может использовать Россия, чтобы посеять разногласия между США и их союзниками. На подготовку доклада отводится 90 дней.

Второй законопроект требует от директора нацразведки в течение полугода представить доклад о личном состоянии российского президента, которого американские законодатели обвиняют в коррупции.

Кроме того, конгрессмены призвали администрацию США и дальше бороться с "коррумпированным политическим классом России".

В основе обоих документов лежит примерно одинаковый набор традиционных обвинений в адрес России и ее руководства, начиная с "аннексии Крыма" и заканчивая вмешательством в американские выборы и в целом "российской агрессией" и угрозой Западу.

Теперь законопроекты должен утвердить сенат, а затем они поступят на подпись к президенту Дональду Трампу.

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