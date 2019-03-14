США провели учения, на которых имитировались первые два месяца войны с КНДР

14 марта 2019 22:17 (UTC+04:00)

Вооруженные силы (ВС) США провели в 2018 году учения, в ходе которых имитировались первые два месяца войны с КНДР. Об этом сообщил в четверг председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В прошлом году мы провели то, что называется "Обзор готовности по Корее". И мы инсценировали первые 60 дней корейского конфликта, чтобы включить детализированное тыловое планирование, необходимое для того, чтобы поддерживать операции [на Корейском полуострове] в течение первых 60 дней", - заявил военачальник, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

"Не приходится и говорить о том, что мы многое узнали в результате этих учений", - подчеркнул глава КНШ. Никакие детали маневров он не изложил.

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