США внесут иранский КСИР в список иностранных террористических организаций

Соединенные Штаты приняли решение внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в список иностранных террористических организаций. Об этом сообщил в понедельник президент США Дональд Трамп, его заявление распространила пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня я официально объявляю о намерении моей администрации внести Корпус стражей исламской революции (КСИР), в том числе его силы специального назначения "Аль-Кудс", в список иностранных террористических организаций", - сказал он.

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