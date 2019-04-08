США внесут иранский КСИР в список иностранных террористических организаций

8 апреля 2019 18:23 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты приняли решение внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в список иностранных террористических организаций. Об этом сообщил в понедельник президент США Дональд Трамп, его заявление распространила пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня я официально объявляю о намерении моей администрации внести Корпус стражей исламской революции (КСИР), в том числе его силы специального назначения "Аль-Кудс", в список иностранных террористических организаций", - сказал он.

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