Жительница США прожила до 99 лет с редкой аномалией внутренних органов

9 апреля 2019 22:18 (UTC+04:00)

Студенты Орегонского университета в Портленде (штат Орегон) в ходе вскрытия тела 99-летней американки обнаружили у нее редкую анатомическую аномалию - Роза Мари Бентли прожила всю свою жизнь с инвертированным расположением основных органов брюшной полости, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По сравнению с нормальным расположением желудка - слева, у женщины он был справа, - приводит телеканал CNN слова доцента Камерона Уокера, который преподает основы клинической анатомии в Орегонском университете. - Ее печень, которая обычно располагается справа, находилась слева. В свою очередь селезенка оказалась справа, а не слева. Весь пищеварительный тракт был также инвертирован". Однако при этом сердце Бентли было расположено на привычном месте.

"Шанс найти другого такого человека - один на 50 млн", - добавил Уокер.

Особо примечателен тот факт, что Бентли по всей видимости не было известно о своей аномалии, что, однако, не помешало ей прожить без малого век. Американка родилась в начале XX века в штате Орегон на западе США, вышла замуж и родила пятерых детей. Вместе со своим мужем, который умер несколько лет назад, они завещали передать свои тела для научных исследований.

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