Bloomberg: министр энергетики США планирует покинуть свой пост

Министр энергетики США Рик Перри готовится оставить свой пост. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в среду агентство Bloomberg.

По словам его источников, Перри рассматривал данную возможность уже в течение нескольких недель. В настоящее время он решает, когда именно уйдет в отставку и на каких условиях. Как уточняет агентство, не исключается, что Перри может передумать, однако сейчас он готовится передать дела своему заместителю.

В материале говорится, что Перри ранее отказался от предложения Трампа занять пост министра внутренней безопасности США. По данным агентства, действующий глава Минэнерго США не намерен в будущем работать в администрации Трампа.

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