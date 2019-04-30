Пентагон прокомментировал новое видео с аль-Багдади

Пентагон в курсе видео, на котором предположительно предстал Абу Бакр аль-Багдади, главарь террористической группировки "Исламское государство", сказал РИА Новости представитель Пентагона коммандер Шон Робертсон, передает Trend.

"Мы в курсе размещенного сегодня видео, на котором предположительно показан Абу Бакр аль-Багдади. Мы продолжаем поддерживать силы партнеров в их миссии — осуществить долговременный разгром ИГ. Это включает борьбу с их (террористов — ред.) возможностью финансировать операции, рекрутировать новых членов и сотрудничать для проведения экстремистских нападений и насилия", - сказал Робертсон.

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