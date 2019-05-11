США направляют в зону СЕНТКОМ батарею ЗРК и военно-транспортный корабль как сигнал Ирану

11 мая 2019 03:21 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты приняли решение направить в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия, батарею зенитных ракетных комплексов Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-службы Пентагона.

"Исполняющий обязанности министра обороны [Патрик Шанахан] одобрил передислокацию USS Arlington (LPD-24) и батареи Patriot в зону СЕНТКОМ в качестве ответа на запрос командования, направленный ранее на этой неделе", - сообщается в документе.

"Эти подразделения присоединятся к ударной группе ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактической группе бомбардировщиков на Ближнем Востоке в качестве ответа на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и наших интересов", - отмечает пресс-служба. В Пентагоне также подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но "готовы защищать силы и интересы США в регионе".

5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил о том, что США в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности СЕНТКОМ.

Президент США Дональд Трамп 8 апреля принял решение внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) в список иностранных террористических организаций. Соединенные Штаты мотивировали этот шаг утверждением о том, что КСИР "активно участвует [в террористической деятельности], финансирует и продвигает терроризм в качестве инструмента государственной политики".

В ответ Высший совет национальной безопасности Ирана причислил к террористическим организациям Центральное командование ВС США. 23 апреля парламент Ирана большинством голосов ратифицировал все 14 положений законопроекта, а 30 апреля президент Ирана Хасан Роухани подписал соответствующий закон.

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