Трамп хочет изменить закон о мигрантах

16 мая 2019 23:31 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп намерен изменить закон с тем, чтобы власти получили право высылать из страны детей, проникших на территорию США без сопровождения родителей, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В настоящее время 65% нелегальных иммигрантов — это дети без сопровождения или взрослые с детьми", - сказал Трамп, представляя свой план по иммиграции. По его словам, необходимо убрать стимулы, которые побуждают взрослых отправлять детей одних через границу в надежде, что они смогут получить убежище в США и затем легализоваться в стране.

"План изменит закон с тем, чтобы воссоединить детей с родителями у них дома", - сказал Трамп.

План Трампа может вызвать несогласие обеих партий в конгрессе, перспективы на его принятие неясны.

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