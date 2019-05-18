В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке

18 мая 2019 17:06 (UTC+04:00)

Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию. Об этом пишет РИА Новости.

"Это была вечеринка с ди-джеем. Очевидно, в доме произошла некая стычка, которая вылилась в стрельбу, в результате которой семь человек получили огнестрельные ранения", - заявил официальный представитель полиции Джо Уинкл.

По его словам, состояние трех пострадавших оценивается как критическое.

На вечеринке также присутствовали студенты университета, некоторые из них пострадали.

Университет сообщил, что сейчас угрозы для безопасности на территории кампуса нет. Проводится расследование инцидента.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан подписал 10 соглашений с США и Канадой
Бизнес 17:23
Узбекнефтегаз создаст СП по производству промгазов с американской Air Products
Энергетика 14:56
Абэ и Трамп не сделают совместного заявления по итогам предстоящих переговоров
В мире 13:53
США предупредили авиакомпании об опасности полетов над Персидским заливом
В мире 13:18
Иностранных наблюдателей на учениях с участием авианосной группы на Аляске нет
В мире 10:33
Accel потратит $575 млн на стартапы Европы и Израиля
Израиль 09:52
Лента новостей
На Чемпионате Европы в Баку определились команды-финалисты в групповых упражнениях с пятью лентами (ФОТО)
Общество 18:30
TAV Urban Georgia планирует вложить $10 млн в расширение аэропорта Батуми
Бизнес 18:16
Проект газификации 226 населенных пунктов Грузии будет запущен этим летом
Энергетика 18:10
Крупнейшая ливанская строительная компания планирует долгосрочное сотрудничество с Грузией
Бизнес 18:08
Wizz Air на месяц отложил запуск шести новых европейских направлений из Кутаиси
Грузия 18:04
Узбекский "Нефтегазинвест" продлевает тендер на закупку транспортных средств
Тендеры 17:58
Евразийский банк развития проинвестирует сферу возобновляемой энергетики Казахстана
Бизнес 17:54
Добрый Бакинский вечер: Жизнь длиннее, чем надежда, но короче, чем любовь! (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 17:50
Казахстан попросил поддержки у России
Экономика 17:47