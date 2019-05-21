В Пентагоне заявили, что США на время предотвратили возможность атак со стороны Ирана

21 мая 2019 20:05 (UTC+04:00)

Уровень угрозы для США со стороны Ирана остается высоким, однако Вашингтону удалось заставить Тегеран воздержаться от реализации планов по нанесению ударов по американцам в регионе. Об этом заявил во вторник журналистам в Пентагоне исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что предпринятые нами шаги были очень предусмотрительными, мы заблокировали возможность осуществления [Ираном] атак на американцев, и это очень важно, - приводит агентство Reuters слова Шанахана. - Я бы сказал, что уровень угрозы остается высоким, и наша задача - добиться того, чтобы иранцы не допустили просчета".

Администрация президента Дональда Трампа в качестве сигнала властям Ирана направила ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln, а также стратегические бомбардировщики B-52 в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США, куда входят, прежде всего, Ближний Восток и Центральная Азия. В Вашингтоне подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Тегераном, но готовы защищать своих военнослужащих, дислоцированных в регионе. В Пентагоне назвали этот шаг "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов".

В опубликованном во вторник интервью телекомпании CNN глава иранского МИД Джавад Зариф заявил, что Вашингтон ведет "опасную игру", наращивая свое военное присутствие в районе Персидского залива. По его словам, развертывание "всей этой военной техники на небольшом пространстве само по себе предполагает возможность возникновения чрезвычайных ситуаций".

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