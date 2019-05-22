Трамп выдвинет экс-главу Аэрокосмической корпорации на пост министра ВВС

Президент США Дональд Трамп сообщил, что выдвинет экс-главу Аэрокосмической корпорации Барбару Барретт на пост министра военно-воздушных сил, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я рад объявить о выдвижении Барбары Барретт из Аризоны, бывшего председателя Аэрокосмической корпорации, на пост министра ВВС. Она будет выдающимся министром", - написал Трамп в Twitter.

Аэрокосмическая корпорация выполняет научно-исследовательские работы для военной и гражданской авиации в США за счет средств федерального бюджета.

Действующий министр ВВС Хезер Уилсон, назначенная на пост в мае 2017 года, уходит в отставку 31 мая.

Министр ВВС США является гражданским чиновником и отвечает за планирование и развитие военно-воздушных сил, в то время как командование и оперативное управление ВВС осуществляет начальник штаба ВВС (генерал). Министр ВВС подчиняется министру обороны США.

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