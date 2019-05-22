США вернулись к закупкам венесуэльской нефти

22 мая 2019 19:41 (UTC+04:00)

Поставки нефти из Венесуэлы в США за неделю, завершившуюся 17 мая, составили 49 тысяч баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго США, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Год назад, за неделю по 18 мая 2018 года, этот импорт составлял 352 тысячи баррелей в день.

При этом США в течение предыдущих двух недель не закупали венесуэльскую нефть, согласно данным управления. В апреле Штаты осуществляли небольшие закупки нефти из Венесуэлы (в объеме от 71-191 тысячи баррелей нефти в сутки). До этого, во второй половине марта, США также не импортировали венесуэльскую нефть в течение трех недель.
США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Помпео заявил, что во время визита в Россию намерен обсудить Афганистан, Венесуэлу и Сирию
США 12 мая 09:15
Венесуэла открыла границу с Бразилией
Другие страны 10 мая 21:26
США ввели санкции против двух венесуэльских компаний и двух танкеров
США 10 мая 21:05
Минэнерго США снизило прогнозы по добыче нефти в Азербайджане на 2020 год
Энергетика 8 мая 09:41
При крушении военного вертолета в Венесуэле погибли семь человек
Другие страны 5 мая 01:53
В Венесуэле разбился военный вертолет
Другие страны 4 мая 20:42
Лента новостей
Мэтью Брайза: По собственному опыту знаю, насколько безопасен Баку
Политика 20:40
Мэй пообещала, что билль о Brexit опубликуют 24 мая
Европа 20:31
Опрос показал лидерство партии Зеленского на будущих выборах в Верховную раду
Другие страны 20:27
Месут Озиль обратился к азербайджанцам
Общество 20:23
В Казахстане откроют завод по производству керамогранита
Бизнес 20:00
Минэнерго Греции: IGB будет способствовать созданию интегрированного рынка газа на Балканах
Энергетика 19:59
Джавид Гурбанов: Железная дорога в Баку будет продлена до аэропорта
Экономика 19:51
Госдеп: США не могут подтвердить, что в Идлибе на днях применили химоружие
США 19:45
Верховная Рада отвергла законопроект Зеленского о выборах народных депутатов
Другие страны 19:39