США вернулись к закупкам венесуэльской нефти

Поставки нефти из Венесуэлы в США за неделю, завершившуюся 17 мая, составили 49 тысяч баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго США, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Год назад, за неделю по 18 мая 2018 года, этот импорт составлял 352 тысячи баррелей в день.

При этом США в течение предыдущих двух недель не закупали венесуэльскую нефть, согласно данным управления. В апреле Штаты осуществляли небольшие закупки нефти из Венесуэлы (в объеме от 71-191 тысячи баррелей нефти в сутки). До этого, во второй половине марта, США также не импортировали венесуэльскую нефть в течение трех недель.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

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