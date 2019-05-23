Комитет сената США согласовал 750-миллиардный оборонный бюджет

23 мая 2019 22:23 (UTC+04:00)

Комитет по вооруженным силам сената США согласовал оборонный бюджет на 2020 год, сообщили в пресс-релизе руководители комитета Джим Инхоф и Джек Рид, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Законопроект предполагает выделение 750 миллиардов долларов в фискальном 2020 году на национальную оборону, в соответствии с бюджетным запросом (администрации)", - говорится в сообщении.

В частности, базовый бюджет составит 642,5 миллиарда долларов, еще 23,2 миллиарда пойдут на военные программы министерства энергетики, которое отвечает за ядерное оружие. Кроме того, планируется выделить 75,9 миллиарда долларов на непредвиденные операции за рубежом.

Также в согласованном бюджете 10 миллиардов долларов выделены на приобретение 94 самолетов F-35, это на 16 больше, чем просила администрация. Также 24 миллиарда долларов пойдут на строительство 12 новых военных кораблей.

Бюджет предстоит обсудить полному составу сената, а в по принятии - согласовать с версией, разрабатываемой в палате представителей. После того, как конгресс окончательно одобрит военный бюджет, его должен подписать президент Дональд Трамп.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекская и Чикагская товарные биржи установили деловые отношения
Бизнес 18:34
Трамп сравнил Тиллерсона с камнем
В мире 17:48
В Huawei назвали санкции США против компании опасным прецедентом
В мире 15:02
Китай надеется, что США искренне желают возобновить торговые переговоры
В мире 14:24
Интерпол спас 50 детей от насильников в Таиланде, США и Австралии
В мире 12:19
Компания из США начнет поставлять свою технику в Узбекистан
Бизнес 11:27
Лента новостей
В Азербайджане определен порядок приема выпускников колледжей в вузы
Общество 22:37
Азербайджан и Китай будут развивать взаимовыгодное сотрудничество (ФОТО)
Политика 22:25
Предвзятые заявления Amnesty İnternational не будут иметь никакого значения - депутат
Политика 22:14
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики
Политика 21:59
В Баку прошел концерт президентских стипендиатов (ФОТО)
Культура 21:39
В Азербайджане растет производство стройматериалов
Бизнес 21:37
В Израиле эвакуировали ряд поселков из-за крупных лесных пожаров
Израиль 21:33
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии ифтара по случаю священного месяца Рамазан (ФОТО)
Политика 20:56
В Азербайджане лица, не завершившие высшее образование, смогут продолжить обучение в колледжах
Общество 20:32